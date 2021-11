Tarpan i Ocelot ochrzczone [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: K.Kozioł [Radio Szczecin], montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dwa nowe lodołamacze liniowe ochrzczono w Szczecinie. Statki otrzymały nazwy Ocelot i Tarpan. Matką chrzestną Ocelota została Katarzyna Lubiak, a Tarpana - Katarzyna Figlewicz.

- Można powiedzieć: jednostki małe, nieznaczące. Ale dla utrzymania bezpieczeństwa to jednostki o zasadniczym znaczeniu - podkreślił minister Marek Gróbarczyk.



Lodołamacze wybudowała gdańska Remontowa Shipbuilding SA. Kosztowały 30 milionów złotych.



- To bardzo nowoczesne i zautomatyzowane jednostki. W porównaniu z poprzednimi to niebo, a ziemia - ocenił kapitan Ocelota, Piotr Woś.



Podczas zimy na Odrze pracuje w sumie 13 lodołamaczy - sześć polskich i siedem niemieckich.