Arkadiusz Zgorzelski wyrzucony z programu "Królowe życia" nadawanego w TTV, telewizji należącej do grupy TVN. To po tym, jak informacje o jego przeszłości nagłośnij miejski aktywista Jan Śpiewak - informuje portal wirtualnemedia.pl.

Arkadiusz Zgorzelski jest szczecińskim deweloperem. Wypromował patoyoutubera Lorda Kruszwila.



Jan Śpiewak zwraca uwagę przede wszystkim na kryminalną przeszłość Zgorzelskiego. "Megakot", bo tak o sobie mówi bohater programu, chwali się braniem narkotyków i kontaktami z nastolatkami.



Śpiewak przypomina też, że Zgorzelski w jednym z filmików zamieszczonych w sieci chwali się, że nazwał swoją świnię imieniem dziewczyny, która popełniła samobójstwo. Tak samo zmarły trzy jego inne partnerki. Zgorzelski sam przyznał w programie, że policja podejrzewała go o zabójstwo jednej z nich.



Wyrzucenie Zgorzelskiego z programu to nadal za mało - komentuje dla Radia Szczecin Jan Śpiewak. - Przypomnę, że ten program prowadzi była właścicielka domu publicznego, która została skazana wyrokiem za stręczycielstwo. Powinno się obłożyć ostracyzmem te osoby, które ją zapraszają, które dają jej platformę. Cały ten program powinien zniknąć z telewizji - powiedział Śpiewak.



Na program "Królowe życia" wpłynęło sześć skarg do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak czytamy na portalu, widzowie krytykują w nich dobór uczestników programu.