Politechnika Morska robi milowy krok w edukacji [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Politechnika Morska będzie miała symulator morskiej elektrowni wiatrowej - to tylko jeden z wielu wątków poruszanych podczas konferencji poświęconej energii z wiatraków.

Uczelnia kształci już kadry, które będą obsługiwać morskie elektrownie wiatrowe, bo to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin - mówi Jaromir Mysłowski, dziekan wydziału mechanicznego Politechniki Morskiej.



- Mamy już studentów drugiego roku, teraz mamy kolejny nabór i będziemy szykowali następne. Przygotowujemy się do tego, aby kształcić kadry na potrzeby firm, które z nami współpracują, a także wszystkich innych. Za chwilę będą one bardzo potrzebne, ze względu na rozgrywające się w Polsce wydarzenia. To znaczy, że idzie przetarg, czy są różne projekty związane z morskimi elektrowniami wiatrowymi - mówi Mysłowski.



Studenci mogli potrenować cumowanie do morskiego wiatraka na symulatorze statku serwisowego - mówi Grzegorz Szatkowski z firmy produkującej symulatory.



- Na konferencji pokazujemy jeden z naszych symulatorów łodzi CTV do obsługi farm wiatrowych na morzu. One dostarczają załogi do konserwacji i napraw turbin wiatrowych czy wiatraków. Są to symulatory, które służą szkoleniu operatorów tego typu łodzi. Zanim wyjdą na morze i będą się szkolić na prawdziwych maszynach, żeby nabyli umiejętności wirtualnych. Taka maszyna wybacza błędy - mówi Szatkowski.



Podczas konferencji firmy serwisujące morskie wiatraki szukały przyszłych pracowników. Oferowały też szkolenia dla studentów.