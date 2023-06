Łowił okonie, a wyciągnął groźnego dla naszego ekosystemu żółwia

Fot. Archiwum Prywatne Mirosława Nawrockiego

Poszedł na ryby złapać okonia, a na haczyku wyłowił żółwia. Co nie jest powodem do radości, bo to gatunek groźny dla innych.

Taką niecodzienną zdobycz wyciągnął Mirosław Nawrocki, wędkarz z Gryfic. Mężczyzna wraz z dwoma kolegami wybrał się na łowienie ryb nad Jeziorem Rejowickim w okolicy Baszewic. W pewnym momencie coś mocno szarpnęło za wędkę i jak się później okazało, zamiast ryby na haczyku znalazł się żółw.



- I po jakiejś chwili branie jest. Jak już zaciąłem, to był duży opór. Myślałem, że to jakaś większa sztuka. Jak już ściągnąłem, to jego górna część skorupy wyszła nad wodę i pomyślałem sobie, że to może jakiś mały sum. Zawołałem kolegów z podbierakiem i by pomogli mi wyciągnąć tego żółwika - mówi Nawrocki.



Gad wyłowiony przez wędkarza to żółw malowany, który jest szkodnikiem dla naszego ekosystemu - zaznacza dr hab. Lidia Felska-Błaszczyk z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.



- Przez to też niszczą gatunki rodzime, czy to roślinności, czy jakiś drobnych bezkręgowców, które występują w naszych jeziorach i rzekach. Ten akurat pochodzi z Ameryki Północnej. Zostały one sprowadzone do nas w celach hodowlanych, jako zwierzęta amatorskie. Związany z tym ich bardzo szybki wzrost spowodował, że często ludzie je po prostu wypuszczają - mówi Felska-Błaszczyk.



Wędkarz zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z żółwiem i wypuścił go do jeziora.