Prezydent Krzystek ma pomysł na projekt muzeum historii Szczecina

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Powiązanie szczecińskich instytucji kultury i stworzenie projektu muzeum historii Szczecina - taki pomysł ma prezydent Piotr Krzystek.

Miałyby w nim uczestniczyć istniejące już muzea, ale nie tylko. - Warto byłoby powiązać te elementy, które dziś mamy, bo mamy historyczne muzeum Miasta Szczecina, które się mieści w Starym Ratuszu. Mamy Muzeum Przełomów, mamy też świetlicę styczniową, która chyba na razie nie ma do końca pomysłu, ponieważ jak wiemy operacja przeniesienia jej do nowej instytucji się nie udała - powiedział Krzystek.



Nie stanie się to jednak natychmiast. - Myślę, że warto wypracować w tej kadencji koncepcję powiązania tego wszystkiego w jedną spójną całość, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców, szczególnie dla młodego pokolenia, ale także atrakcyjna dla turystów, bo wiemy, że takie rzeczy przyciągają. Jeżeli ktoś przychodzi, chce poznać opowieść o Szczecinie, który jest bardzo ciekawy - dodał Piotr Krzystek.



Prezydent Szczecina chce pracować nad koncepcją muzeum historii Szczecina m.in. z zachodniopomorskim urzędem marszałkowskim.