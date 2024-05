"Św. Otton doskonale wyczuł oczekiwania ludzi mieszkających nad Odrą i Bałtykiem"

W niedzielę rozpoczną się archidiecezjalne obchody jubileuszu 900-lecia Pomorskiej Misji Ewangelizacyjnej św. Ottona z Bambergu. Niemiecki biskup doprowadził do przyjęcia chrześcijaństwa przez Pomorzan w XII wieku.

Administrator apostolski archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej biskup Zbigniew Zieliński zaprasza od niedzieli do szczecińskiej katedry.- Rozpoczynamy niedzielą zesłania Ducha Świętego. To dzień, w którym we wszystkich kościołach naszej archidiecezji w uroczystych liturgiach akcentujemy inaugurację roku ottonowego, poprzez modlitwy, głoszone słowo - mówi Zieliński.Jednocześnie tłumaczy, dlaczego misja św. Ottona się powiodła.- Wyczuł doskonale oczekiwania, zapotrzebowania, mentalność ludzi mieszkających nad Odrą i Bałtykiem - mówi biskup.Jednym z punktów obchodów będą trzydniowe spotkanie młodych w Wolinie - mówi ks. Marcin Miczkuła, koordynator Archidiecezjalnych Dni Młodych w Szczecinie.- Wolin był miastem już właśnie 900 lat temu upatrzonym przez Ottona na stolicę biskupią. I my także chcemy to miasto odkrywać - mówi Miczkuła.Obchody potrwają do czerwca przyszłego roku.Zaproszony przez księcia Bolesława Krzywoustego przeprowadził dwie wyprawy misyjne. Otton z Bambergu wyruszył z misją ewangelizacyjną w latach 1124-1125 odwiedzając dziewięć miejscowości: Pyrzyce, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin, Gardziec, Lubin, Kłodzień, Kołobrzeg i Białogard. W tym czasie ochrzcił ponad 22 tysiące osób, co stanowiło 1/5 tutejszych mieszkańców. W tym czasie założył 11 kościołów.