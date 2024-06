Stargard cofnie się w czasie o ponad pięć stuleci

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Wojna pszenna między Szczecinem a Stargardem - to motyw przewodni tegorocznego korowodu dziejów. Stargardzcy muzealnicy chcą w niebanalny sposób opowiedzieć o konflikcie sprzed pięciuset sześćdziesięciu lat.

Ta wojna zasługuje na odrębną opowieść - mówi Piotr Tarnawski z Muzeum Archeologiczno-Historycznego.



- To była mocna wojna domowa, gdzie nikt nie chciał ustąpić. Palono sobie nawzajem porty, też palono przedmieścia. Na szczęście skończyło się to zgodą, która trwa do dzisiaj - mówi Tarnawski.



W postaci ważne dla historii miasta wcielą się sami mieszkańcy - zapowiada Małgorzata Gryciuk ze stargardzkiego muzeum:



- Pojawi się dawny burmistrz Stargardu Peter Gröning, zobaczymy w tym roku Gustava Karowa, dawnego właściciela młyna, cesarzową Augustę, która odwiedziła kiedyś Stargard z mężem - zapowiada Gryciuk



Konflikt zbrojny o prymat w handlu morskim między Szczecinem a Stargardem wybuchł w 1454 roku. Sprowokowały go zyski, które Stargard czerpał z handlu pyrzycką pszenicą, transportowaną z pominięciem portu w Szczecinie. Wojna pszenna trwała 10 lat.



Stargardzki korowód dziejów przypominający to wydarzenie wyruszy jutro o 13:30 z Rynku Starego Miasta.