Na szczecińskiej Majorce tłumów nie ma [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Po otwarciu szczecińskiej Fabryki Wody na kąpielisku Arkonka ruch jest zdecydowanie mniejszy. Odwiedzający otwarte baseny w Lasku Arkońskim przyznają, że wybrali... brak kolejek.

Jak mówią wypoczywający na Arkonce, chętnie wybiorą się do nowo otwartego aquaparku, ale dopiero gdy zainteresowanie obiektem trochę spadnie.



- Mamy dziś bardzo mało czasu, tam (w Fabryce Wody - red.) musiałybyśmy spędzić większość dnia, a mamy 2-3 godziny - mówiła jedna z odwiedzających kąpielisko.



- Planujecie pójść do Fabryki Wody? - pytała reporterka Radia Szczecin.



- Mam nadzieję, że pójdę kiedyś z koleżanką. Teraz są duże kolejki, nie opłaca się - mówili inni wypoczywający.



- Wczoraj w Fabryce Wody były za duże kolejki, więc dziś jesteśmy na Arkonce, jak widać jest mało osób. - Na pewno poszłabym do Fabryki Wody, tylko boję się tych tłumów, a tutaj jest trochę spokojniej - dodawały kolejne osoby relaksujące się przy otwartych basenach.



Arkonka jest pierwszym miejskim kąpieliskiem, które zostało otwarte w tym roku. Pozostałe rozpoczną sezon 15 czerwca.



Fabrykę Wody w sobotę, w dniu otwarcia, odwiedziły ponad 2 tys. osób.