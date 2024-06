Dwadzieścia osób w szpitalu po uderzeniu pioruna

źródło: https://pixabay.com/pl/2617904/skeeze/(CC0 domena publiczna)

Dwadzieścia osób, w tym dziesięcioro dzieci, trafiło do szpitali po uderzeniu pioruna w Czechach.

Do wypadku doszło w jednym z parków w Libercu podczas festynu z okazji dnia dziecka.



Piorun uderzył w drzewo, pod którym stała grupa ludzi chowających się przed deszczem. Kilkanaście osób straciło przytomność. Jeszcze przed przyjazdem ratowników pomagali im pracownicy libereckiego szpitala, którzy spędzali wolny czas w parku. Niektórzy z poszkodowanych wymagali reanimacji.



Ostatecznie siedemnastu pacjentów przewieziono karetkami pogotowia do szpitali w Libercu i Jabloncu nad Nysą, a jedno dziecko przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Pradze. Wieczorem do libereckiego szpitala trafiło jeszcze dwoje dzieci, które przywieźli prewencyjnie ich bliscy.