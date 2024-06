Nożownikiem z Hali Odra okazał się 16-latek

Nożownik, który zaatakował ochroniarza w Hali Odra w Szczecinie, to 16-latek. Został zatrzymany.

Do zdarzenia doszło tuż po północy. 40-letniego pracownika ochrony zaatakował nastolatek, który współdziałał z dorosłym mężczyzną. W wyniku sprzeczki poszkodowany z ranami kłutymi kończyn i klatki piersiowej trafił do szpitala.Prokuratura przekazała materiał dowodowy do sądu rodzinnego w Szczecinie - informuje Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.- Śledztwo dotyczące sprawy ugodzenia nożem pracownika ochrony, które miało miejsce na terenie lokalu Hala Odra. Sprawca został zatrzymany. Z uwagi na jego wiek - 16-lat, odpowiada on jako nieletni. Pokrzywdzony przebywa w szpitalu, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - mówi Wieczorkiewicz.O dalszym losie 16-latka zadecyduje sąd rodzinny. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie aresztowe w tej sprawie.Prokuratura nie podała na razie informacji na temat drugiego zatrzymanego.