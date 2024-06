Arłukowicz: Pójdźmy na wybory

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W najbliższą niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego, dziś o 20:00 w studiu S1 Radia Szczecin debata kandydatów, ale poza Michałem Kamińskim z Trzeciej Drogi nie będzie "jedynek" z list z okręgu 13.

W "Rozmowach pod Krawatem" gościły lokomotywy list. Wcześniej Włodzimierz Cimoszewicz z Lewicy, we wtorek Joachim Brudziński z PiS, a dziś Bartosz Arłukowicz z KO.



Dlaczego kandydaci unikają debaty? - Wygląda na to, że główni kontrkandydaci, czyli Brudziński i Arłukowicz nie chcą wchodzić w dyskusję bo mają policzone, że im się to nie opłaca, elektoratu przeciwnika i tak nie przekonają - skomentował prowadzący audycję.



Bartosz Arłukowicz dziś wielokrotnie zachęcał. - Pójdźmy na wybory. Ja nawet na tej antenie nie próbuję mówić na kogo głosować, tylko żebyśmy wszyscy poszli na wybory. To jest kluczowe. Mamy czas trudny. Wojna wokół Europy, migracja, walka z rakiem. To są naprawdę poważne sprawy - mówił Arłukowicz.



Jednocześnie pytany złotówka, czy euro, Bartosz Arłukowicz odpowiada, że to dziś temat zastępczy, bo pytanie brzmi Europa wspólna, czy rozdygotana przez Putina i jego współpracowników, których nie brakuje, ani w Europie, ani w Polsce.



- Tylko jako skonsolidowana Unia Europejska, mamy szansę stawić czoła niepokojom, które się toczą za naszą wschodnią granicą. Przecież my wszyscy to wiemy. Tam się dzieje wojna, tam spadają bomby. I to nie jest czas na rozmontowywanie Unii Europejskiej, tylko to czas na konsolidację Unii Europejskiej - podkreślił gość "Rozmów pod Krawatem".



Z Bartoszem Arłukowiczem rozmawialiśmy także m.in. o wpływie frekwencji w nadchodzących wyborach na liczbę mandatów z naszego okręgu, o systemowej walce z rakiem, w tym o wspólnych zamówieniach leków, a w tym kontekście także leków na choroby rzadkie takie jak dystrofia Duchenne'a, na którą cierpi Adaś Orlik, bo dziś terapia w USA to koszt 15 mln zł i to rodzice zbierają tę niebotyczną kwotę.



W piątek o 8:30 na "Rozmowę pod Krawatem" o kulturze zaprasza Małgorzata Frymus.