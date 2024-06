Debata w Radiu Szczecin: złożony problem migracji. Jak reagować?

"Jasne zasady tego, jak będą przyjmowani migranci" kontra "nie jesteśmy zobligowani, aby ich przyjmować" – kandydaci do Parlamentu Europejskiego w debacie Radia Szczecin byli pytani o kwestie migracyjne.





Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w najbliższą niedzielę.

Urszula Pańka z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że konieczne są transparentne kryteria na poziomie krajowym i europejskim.- Po to, byśmy nie mieli handlu ludźmi, abyśmy nie mieli tego, co dziś [dzieje się - przyp. red.] na granicy z Białorusią – przekonywała Pańka.Bartosz Baszczyński z Lewicy proponował rozwiązanie problemu migrantów na granicy i pushback'ów.- Trzeba utworzyć na tych granicach odpowiednie jednostki, które mogą w sposób humanitarny nad tym zapanować – zaznaczył.Odmienne zdanie przedstawił Krzysztof Łopatowski z Bezpartyjnych Samorządowców. Mówił, że Unia Europejska powinna przede wszystkim strzec swoich granic "w sposób bezpardonowy".- Migranci, którzy atakują naszych żołnierzy powinni zostać najzwyczajniej zastrzeleni – powiedział Łopatowski.Polska nie jest zobligowana do tego, żeby przyjmować migrantów – podkreślała Magdalena Sosnowska z Konfederacji.- Każde państwo powinno mieć prawo do decydowania o tym, czy chce przyjmować migrantów, czy nie. Jeżeli chce przyjmować, to ma prawo wyboru, decydowania o tym, kto do tego kraju przyjedzie - zaznaczyła.