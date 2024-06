W Dziwnowie zapłacimy za parking

Dziwnów. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Płatne Parkowanie rusza od przyszłej soboty w miejscowościach Gminy Dziwnów. Będzie obowiązywać do 15 września.

Parkowanie na obszarze Parkingów Miejskich - oznaczonych literą P - jest płatne przez siedem dni w tygodniu, od 8 do 20.



Natomiast postój w Strefie Płatnego Parkowania, obowiązuje od poniedziałku do piątku, również od 8 do 20.



Mieszkańcy Gminy Dziwnów mogą wykupić specjalną Kartę Parkingową - jej koszt to 50 złotych.