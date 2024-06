Wygrana Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego cieszy, ale poczekajmy na oficjalne wyniki - mówił tuż po ogłoszeniu sondażu Ipsos Bartosz Arłukowicz.

- Jeśli to będzie prawda, no to jest wynik, który jest wspaniałym wynikiem. Z rekordu na rekord, z każdych wyborów na każde wybory, pokazujemy tu w zachodniopomorskim i lubuskim, że ludzie są silni, zdeterminowani, że chcą walczyć, chcą wygrywać. I wygrywamy - mówi Arłukowicz.Według wstępnych wyników, z okręgu zachodniopomorsko-lubuskiego w Parlamencie Europejskim zasiądzie - oprócz Arłukowicza - także Joachim Brudziński z PiS.