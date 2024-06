Pieniądze unijne dla szkół po zmianach w statutach? Co wolno, a czego nie wolno uczniom?

Szkoły na Pomorzu Zachodnim, których statuty będą łamać prawo uczniów, mogą nie otrzymać pieniędzy unijnych - mówił na naszej antenie gość wtorkowych "Rozmów pod Krawatem".

Szymon Osowski z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska mówił w tym kontekście m.in. o wyglądzie uczniów.- Wiele szkół zakazuje np. makijażu czy malowania paznokci, takie zakazy i nakazy zapisane w statutach szkół są niezgodne z prawem - przypomniał prawnik Szymon Osowski. - Pomysł jest trochę taki, żeby jednym z kryteriów ewentualnie starania się o środki unijne, oczywiście to jest wszystko w fazach projektowania czy wymyślania, było to, że jeżeli szkoła chce się ubiegać o takie środki europejskie na Pomorzu Zachodnim, w statucie nie powinno być elementów, które naruszają prawo. I to jest bardzo ważne.Co ciekawe, przepisy pozwalają szkołom na wprowadzenie np. mundurków, ale już zapis o zakazie używania smartfonów na przerwach w statucie szkoły łamie prawa uczniów.- Wiem, że jest problem z telefonami w szkołach, ale nie można zakazać ich używania. Nie ma czegoś takiego. Nie może szkoła zakazać używania telefonów - powiedział Osowski.- Mundurek tak, ale już mogę mieć pofarbowane włosy, pomalowane paznokcie i telefon w kieszeni. W tę stronę idziemy? - dopytywał prowadzący audycję.- Nie idziemy. Takie jest prawo w Polsce. Jak się zmieni ustawa, to wtedy będziemy mogli o tym dyskutować. Natomiast nie możemy statutami zmieniać powszechnie obowiązującego prawa - odpowiedział Szymon Osowski.Z Szymonem Osowskim z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska rozmawialiśmy także o wyborach do europarlamentu, o frekwencji, o samorządzie, o jawności zarobków urzędników, czy gwiazd TVP.