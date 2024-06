Korpus NATO w Szczecinie i wspólna wizja Niemiec i Polski

Razem na rzecz wspólnego bezpieczeństwa, czyli wspólna wizja Niemiec i Polski. Od ponad 20 lat w Szczecinie działa Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni. Decyzję o jego utworzeniu podjęli przedstawiciele m.in. Niemiec i Polski.

Korpus chroni nie tylko wschodniej flanki NATO, ale dba też o bezpieczeństwo całej Europy. O postrzeganie Rosji przez Niemcy i wizję współpracy naszych zachodnich sąsiadów z Polską w czasach wojny na Ukrainie spytaliśmy konsul honorową Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie Irenę Stróżyńską.- Myślę, że w Polsce to jest wciąż nie do końca świadomość, jak wielka zmiana paradygmatu zaszła w kontaktach między Rosją a Niemcami na przestrzeni tych ostatnich lat. Ta postawa od początku wojny się zmieniła, jest radykalnie inna. Teraz Niemcy mają takie samo postrzeganie znaczenia tej wojny. Będąc w NATO, wszyscy jesteśmy zagrożeni i ta świadomość jest. Wcześniej aż tak nie była to postrzegana. Była bardziej postrzegana jako wojna tylko i wyłącznie o Ukrainę - powiedziała Stróżyńska.Aktualnie w skład Korpusu wchodzi 400 żołnierzy z 22 państw sojuszniczych.