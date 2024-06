Wojewoda: na dzisiaj nie możemy zmienić strefy przy ul. Ku Morzu w Świnoujściu

Nie ma na razie możliwości odblokowania ulicy Ku Morzu w Świnoujściu. To opinia wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego.

W porannej "Rozmowie pod krawatem" wyjaśniał, że w tej sprawie odbył szereg spotkań z przedstawicielami służb. Dodał, że ze względów bezpieczeństwa wprowadzenie swobodnego przejazdu obecnie nie jest możliwe.- Bardzo proszę mieszkańców Świnoujścia, żeby zrozumieli tę sytuację. Niestety na dzisiaj nie możemy zmienić tej strefy, ale dobra wiadomość jest taka, że dostęp wodny do Fortu Gerharda i latarni jest otwarty. Jest zgoda straży granicznej, żeby autobusy pod szczególnym nadzorem, czyli pod kontrolą, przejeżdżały przez ulicę Ku Morzu do plaży - mówi Rudawski.Ulica Ku Morzu w Świnoujściu zamknięta została w ubiegłym roku z obawy przed atakiem terrorystycznym. Udrożnienia jej domaga się część mieszkańców, a także właściciele atrakcji turystycznych, do których dostęp w tej chwili jest znacznie utrudniony.