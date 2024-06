Nowe przedszkole powstanie w Gminie Dobra

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Placówka przedszkolna zostanie wybudowana przy ulicy Spełnionych Marzeń. Inwestycję funduszami europejskimi wesprze Urząd Marszałkowski.

Projekt - realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zakłada powstanie budynku pasywnego, posiadającego dziewięć pomieszczeń edukacyjnych dla dziewięciu grup przedszkolnych, czyli ponad dwustu dzieci.



Każdy oddział wyposażony ma być we własne pomieszczenie sanitarne, aneks na pomoce dydaktyczne i magazynek dla sprzętu do leżakowania. W placówce znajdzie się poczekalnia, dwie szatnie dla dzieci, toaleta, zaplecze administracyjne, nauczycielskie i kuchenne.



Przy budynku powstanie plac zabaw oraz miejsca parkingowe dla personelu i rodziców.



Koszt inwestycji oszacowano na prawie 28 mln zł. Milion złotych to dofinansowanie unijne.