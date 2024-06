Kolejny termin dla szczecińskiej Mediateki [ZDJĘCIA]

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Jest kolejny termin zakończenia budowy Mediateki na prawobrzeżu Szczecina. Miasto znów podpisało aneks do umowy - wykonawca ma czas do lipca przyszłego roku.

Prace w ostatnich miesiącach stanęły. Spółka, która wygrała przetarg, tłumaczyła się m.in. inflacją i wojną w Ukrainie. Ostatni termin minął w lutym.



Mamy nowy harmonogram - mówił w naszej audycji "Czas Reakcji" Tomasz Klek, rzecznik miasta ds. mieszkalnictwa.



- W lipcu powinny rozpocząć się prace związane z zagospodarowaniem terenu. W sierpniu z kolei planowany jest montaż okien i witryn aluminiowych. Od października rozpoczęcie elewacji z płyt betonowych, roboty wykończeniowe w listopadzie, więc to wszystko jest już zatwierdzone. Mamy nadzieję, że wykonawca się z tego wywiąże - mówił Klek.



Według szacunków, zaawansowanie prac to ok. 30 proc.



Mediateka składać się będzie z trzech połączonych ze sobą segmentów. Powstaną w nich m.in. wypożyczalnia z czytelnią, sale multimedialne do gry na konsolach i sale muzyczne do gry na instrumentach, a także sala spotkań dla blisko 200 osób.



Budowa ma kosztować ok. 30 mln zł.