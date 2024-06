Miniaturowa kolej w Ińsku

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Miniaturowe pociągi pojadą w sobotę w Ińsku. Miejscem czwartej edycji wystawy makiet kolejowych jest Zespół Szkół Publicznych.

Kolejowy świat w modelarskiej skali przygotował Zachodniopomorski Klub Miłośników Kolei ze Szczecina, razem ze Stowarzyszeniem „Semafor” z Ińska.



Teresa Furman, prezes Ińskiego „Semafora” zapewnia, że tegoroczną ekspozycję kolejowego świata przygotowano z wyjątkową starannością. - Lokomotywy, tory, wagony i budynki stacji kolejowych. Dzisiaj będziemy od godziny 15 do godziny 21, a w niedzielę od godziny 10 do 14.



Szczególne wrażenie budzi przede wszystkim zestawiona z kilku modułów makieta, która wypełnia szkolne sale w Ińsku. - Ponad 70 metrów długości z przepięknymi scenkami, które zostały stworzone i co bardzo nas satysfakcjonuje że są nowe elementy, których nie było do tej pory w przeciągu ostatnich trzech lat. Dodatkowo jeszcze będzie makieta z klocków Lego oraz kolejka ogrodowa w skali G - mówi Furman.



Jednym z elementów makiety jest m.in. nieistniejąca obecnie stacja w Trzcińsku Zdroju na zamkniętej linii kolejowej Stargard-Siekierki.