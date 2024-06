Koniec Roku Szkolnego w CMS. Ale to nie oznacza lenistwa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Uczniowie polskich szkół zakończyli naukę w roku szkolnym 2023/2024. Po dziesięciu miesiącach nauki czas na przerwę. Dla niektórych to pora na wybranie szkoły średniej.

Dla nas jednak praca się nie zakończyła - mówią młodzi pływacy MKP Szczecin, którzy szykują się do mistrzostw Polski.



- Jest to czas wytężonej pracy. Jesteśmy w trakcie przygotowań do Mistrzostw Polski. No i co? Pracujemy i dopiero później mamy wolne. Ten sezon trwa. - Teraz, po zakończeniu roku, mamy jeszcze trzy tygodnie przygotowań do letnich mistrzostw Polski na długim basenie. I potem mamy przerwę od 15 lipca aż do końca sierpnia - mówili.



- Czas na odpoczynek też jest zaplanowany po mistrzostwach, czy to raczej tak się wszystko nałoży, że zaraz coś będzie wracać? - dopytywał reporter Radia Szczecin.



- To jest chyba kwestia indywidualna. Niektórzy mają potrzebę, żeby wyjść, pojeździć na rowerze, pograć w kosza... W moim przypadku jest to głównie gra w kosza, jazda na rowerze, ale to indywidualnie, kto co woli, czy chce odpocząć, czy nie. - Mamy gdzieś około półtorej miesiąca, więc spokojnie wracamy dopiero we wrześniu - odpowiedzieli.



Niezwykle ciężko ukończyć jest szkołę sportową - gratulował absolwentom szkoły podstawowej w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie minister sportu i turystyki, Sławomir Nitras.



- Większość z was pływało, więc ktoś kto wie, na czym polega trening pływacki wie, że to nie jest rzecz prosta. Tym bardziej ogromny szacunek dla wszystkich, którzy ten trud podjęli, bez względu na to, czy będą go kontynuować po wakacjach czy nie, to na pewno ten okres nie był zmarnowany - podkreślił.



Uczniowie teraz udadzą się na zasłużony wypoczynek, do szkolnych ław wrócą 2. września.