Wakacyjny wzrost ruchu w tunelu w Świnoujściu

Choć wakacje zaczynają się dopiero dzisiaj, to wakacyjny ruch na drogach jest już widoczny od kilku dni.

Najlepszym dowodem na to jest Świnoujski tunel, przez który kierowcy przejeżdżają coraz chętniej. Miasto w ostatnich dniach zaobserwowało spory wzrost.Natężenie pojazdów w świnoujskim tunelu rośnie z dnia na dzień, a wszystko oczywiście jest wynikiem letniej pory - mówi Paweł Szynkaruk, dyrektor ZDM w Świnoujściu.- Już widzimy wzrost w ostatnich dniach ruchu ze względu na zbliżającą się porę letnią. Bo z tych 10-11 tysięcy wzrosło nam do blisko 14 000. 18 czerwca mieliśmy 13791 pojazdów, jest to dużo - mówi Szynkaruk.Przypomina, że poza stałą przeprawą wciąż działają miejskie promy.- Jest ten ruch bardzo duży, ale też obserwujemy na promach, że zawsze przemieszcza się te parę pojazdów, czasem nawet kilkanaście. Nie zmieniamy rozkładu, godzina 5-8 funkcjonujemy co 20 minut i potem od 14 do 17, pozostałe co pół godziny - mówi dyrektor ZDM w Świnoujściu.Od czerwca ubiegłego roku przez świnoujski tunel przejechało już 4,5 mln pojazdów.