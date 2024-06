Po poborze wody widać przyzwyczajenia kibiców

Fot. ZWiK

W czasie przegranego 1:3 spotkania z Austrią na mistrzostwach Europy, większość mieszkańców Szczecina przez pierwszą połowę wpatrywała się w ekrany swoich telewizorów. Tak przynajmniej wynika z danych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, który monitoruje poziom poboru wody.

Do 45 minuty widać było wyraźny spadek poboru i wzrost w przerwie. Pobór wody podczas meczu mówi wiele o przyzwyczajeniach mieszkańców - mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik ZWiK-u.



- Możemy zaobserwować, jakie są ich przyzwyczajenia, albo co robią w danej chwili. Jest to właśnie widoczne, że w trakcie meczu jest uspokojenie, ten rozbiór wody - jak to nazywamy - jest niewielki. Potem kończymy trzymać to ciśnienie i biegniemy do toalet i do kuchni robić sobie kawę czy herbatę. Ten wzrost jest naprawdę zauważalny - mówi Pieczyńska.



Niestety, jak pokazują dane i wynik spotkania, druga połowa nie wywołała już takich emocji przed telewizorami wśród szczecinian.

