Pękł milion dla Adasia Orlika

Milion złotych zebrany - potrzeba jeszcze prawie czternastu. To dla Adasia Orlika, który cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne'a.

Na portalu siepomaga.pl właśnie udało się przekroczyć kwotę miliona złotych - to wpłaty od osób, które chcą pomóc w ratowaniu chłopca. Jego jedyną nadzieją jest terapia w Stanach Zjednoczonych - mówiła Radiu Szczecin mama Adasia, Alicja.- Staramy się zebrać fundusze na jego leczenie. To jest dystrofia mięśniowa, która powoduje najpierw niepełnosprawność, a potem przedwczesną śmierć ze względu na zanik mięśni. Jak się dowiedzieliśmy o tym, że to czeka naszego synka, to było bardzo ciężko. Ale jest nadzieja - tłumaczy Alicja Orlik.