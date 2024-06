Coraz bardziej roztargnieni... Co zostawiamy w autobusach i tramwajach?

Odnalezione zguby (poza dokumentami, bo te przekazywane są policji) można odbierać osobiście w siedzibie danej spółki komunikacyjnej w terminie do trzech dni. Po tym czasie są przewożone do Urzędu Miasta. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

91 464 36 02 - Szczecińskie Przedsiębiorstw Autobusowe Dąbie;

91 432 84 17 - Szczecińskie Przedsiębiorstw Autobusowe Klonowica;

91 311 41 25 - Tramwaje Szczecińskie;

Rower górski, nakładka na zęby, modlitewnik, a i robot sprzątający - takie perełki szczecinianie zostawiają w miejskich autobusach i tramwajach. Wiadomo, że zdarzają się też te bardziej oczywiste zguby jak klucze, dokumenty i komórki.A liczba "fantów" wzrasta - tak przynajmniej mówią statystyki.Przed covidem Biuro Rzeczy Znalezionych rejestrowało 200-300 "eksponatów" rocznie. Po covidzie ta liczba zaczęła szybko rosnąć; w zeszłym roku przekroczyła 500, w tym roku prawdopodobnie będzie w to więcej niż 600.Odnalezione zguby (poza dokumentami, bo te przekazywane są policji) można odbierać osobiście w siedzibie danej spółki komunikacyjnej w terminie do trzech dni. Po tym czasie są przewożone do Urzędu Miasta.A jak dowieść, że na przykład pozostawiony rower górski w tramwaju jest nasz? Trzeba go opisać, że szczegółami - i pamiętać, którym tramwajem jechaliśmy.Liczba zarejestrowanych rzeczy znalezionych w latach 2020 - 2024:O rzeczy zagubione w pojazdach szczecińskiej komunikacji miejskie można pytać telefonicznie pod numerami: