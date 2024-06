Dlaczego w sądach rozdawane są paprotki?

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Rozpoczęła się akcja "Ławnik - to brzmi dumnie". Ministerstwo Sprawiedliwości chce w ten sposób zapobiec dalszej marginalizacji roli ławników.

Tych, w związku ze zmianą przepisów jest coraz mniej. Brakuje też chętnych do bycia tak zwanym sędzią społecznym.



Celem akcji jest zwrócenie uwagi na kłopot, jaki resort ma z ławnikami - powiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar: - W wielu przypadkach - co jest potwierdzone badaniami naukowymi - ławnicy nie byli traktowani w sposób, na który zasługują. Ta cała akcja ma pokazać, że jeżeli pozbędziemy się tego tradycyjnego myślenia, to w ten sposób odzyskamy instytucję ławników dla obywateli.



Do sądów, które zdecydowały się na udział w akcji, trafiły rośliny - paprotki, które zainteresowani będą mogli zabrać do domów. W ten sposób ma zostać "odczarowane" stygmatyzujące przezwisko określające ławników "paprotkami".



W Polsce jest 6075 ławników. W kadencji 2000-2003 było ich ponad 44 tysiące. Na 47 sądów, tylko w 5 nie trzeba było prowadzić naboru uzupełniającego. W Warszawie brakuje 200 ławników. Sędziami społecznymi nie chcą być ludzie młodzi. Tylko 3 procent ma poniżej 35 lat. 80 procent ławników stanowią kobiety.