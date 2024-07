Areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku. Grozi mu do 12 lat więzienia

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku. Fot. Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku. Fot. Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku.

Na trzy miesiące trafił do aresztu 36-latek podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku.

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę, na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Wierzchowo, na terenie powiatu szczecineckiego. 36-latek kierujący busem z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z osobowym Audi. W wypadku zginęła 58-letnia kierująca osobówką. Do szpitala trafili pasażerowie busa.



Kierowca został przebadany na zawartość alkoholu, a policyjny alkotest wykazał, że w chwili zdarzenia był trzeźwy. Dopiero badanie narkotesterem wykazało obecność narkotyków w organizmie.



Podejrzany usłyszał już zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym będąc pod wpływem narkotyków. Trafił do aresztu. Grozi mu nawet 12 lat więzienia.