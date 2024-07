Rzadkie eksponaty na wystawie w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kilkadziesiąt egzemplarzy Biblii w różnych językach oraz tak rzadkie eksponaty, jak prasa drukarska Gutenberga - to wszystko można zobaczyć w kołobrzeskim Muzeum Oręża Polskiego.

Wystawa gościła już w 45 miejscach w całym kraju, a teraz dotarła do Kołobrzegu. Jest to opowieść o historii powstania Biblii i rozwoju piśmiennictwa. Odwiedzając kołobrzeski Pałac Braunschweigów spotkamy słowa zapisane na kamiennych tablicach, skórach zwierzęcych, papirusie i pergaminach.



Michał Dutkowski, autor wystawy mówi, że wśród przedstawionych zbiorów są prawdziwe „perełki”.



- Mamy jedną z najcięższych Biblii. Waży ponad 10 kilogramów i mamy taką, która waży tylko 3 gramy. Mamy kartę z najstarszej Biblii w języku polskim, Biblię Królowej Zofii. Mamy prasę drukarską Gutenberga. Prawie wszyscy o niej słyszeli., a ile osób miało możliwość ją zobaczyć? A tu możemy ją nawet dotknąć - podkreśla Dutkowski.



Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od poniedziałku do piątku aż do 30 października.