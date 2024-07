Zarzut znęcania się dla ojca półrocznego chłopca [AKTUALIZACJA]

Zarzut znęcania się, spowodowania obrażeń ciała i narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia przedstawiono ojcu 6-miesięcznego chłopca z Koszalina.

27-latek został zatrzymany - informuje prokurator Ewa Dziadczyk.- Zarzut przedstawiono ojcu dziecka. Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego skierował wniosek do Sądu Rejonowego w Koszalinie o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania - mówi Dziadczyk.Dziecko trafiło do szpitala, ma pękniętą podstawę czaszki.- Dziecko jest w szpitalu, w stanie dobrym, jego życiu nic nie zagraża. O sytuacji powiadomiony został Sąd Rodzinny i to Sąd Rodzinny będzie podejmował decyzję co do dalszych losów dziecka - informuje prokurator Dziadczyk.Chłopcem opiekował się 27-letni ojciec, bo matka przebywa w więzieniu za liczne kradzieże, uszkodzenie mienia i posiadanie narkotyków. O obrażeniach dziecka poinformowała lekarzy opiekunka, która zajmowała się chłopcem w czasie, gdy ojciec był w pracy.Mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.