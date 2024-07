Kto sponsorem tytularnym stadionu Pogoni? [ZDJĘCIA]

Stadion im. Floriana Krygiera nie ma (jeszcze) swojego sponsora tytularnego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Stadion im. Floriana Krygiera nie ma (jeszcze) swojego sponsora tytularnego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Stadion im. Floriana Krygiera nie ma (jeszcze) swojego sponsora tytularnego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Stadion im. Floriana Krygiera nie ma (jeszcze) swojego sponsora tytularnego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Co najmniej dwa miliony złotych rocznie mogłoby wpływać do kasy Miasta Szczecin, gdyby stadion im. Floriana Krygiera miał swojego sponsora tytularnego.

To opinia m.in. radnego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Romianowskiego, który od kilku lat śledzi postępowanie lokalnych władz w tej właśnie sprawie.



- Wiemy, że na innych, dużych stadionach są ci sponsorzy. W Opolu, na Stadionie Śląskim, w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu - każdy stadion ma sponsora tytularnego. Tylko zawsze Szczecin, jak ostatnie miasto na tej linii, na tym sznurku klubowym, sznurku sportowym, jest zawsze na końcu. I mamy takie wrażenie, że Miasto Szczecin nie do końca przykłada się do tego zadania - ocenił.



W 2022 roku Miasto Szczecin zawarło umowę z firmą zewnętrzną na poszukiwanie sponsora tytularnego dla stadionu miejskiego im. Floriana Krygiera. Do dziś nie została ona zrealizowana.



Biuro Prasowe Urzędu Miasta Szczecin poinformowało:



"Działania związane z pozyskaniem sponsora tytularnego stadionu nadal są prowadzone. Jednak ze względu na zastrzeżenie przez partnerów poufności prowadzonych negocjacji o efektach i szczegółach działań będziemy mogli poinformować tuż przed potencjalnym ogłoszeniem umowy".