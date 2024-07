Sponsor tytularny stadionu? Krzystek: Jest zainteresowanie, ale to proces dość skomplikowany

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Co ze sponsorem tytularnym stadionu w Szczecinie? - prezydent miasta Piotr Krzystek odpowiada "to skomplikowany proces".

Co najmniej dwa miliony złotych rocznie mogłoby wpływać do kasy Miasta, gdyby stadion przy ul. Twardowskiego miał swojego sponsora - twierdzą politycy Prawa i Sprawiedliwości.



Jesteśmy w trakcie rozmów na ten temat z paroma podmiotami - wyjaśnia Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.



- Jest zainteresowanie, ale jest to proces dość skomplikowany. Umowa sponsorska nazwy stadionu jest wieloelementowa. To jest nazwa, to są też inne świadczenia, które są jednocześnie proponowane przez miasto Szczecin i klub. Na tę chwilę nie chciałabym więcej szczegółów zdradzać. Mam nadzieję, że ten proces w ciągu paru miesięcy szczęśliwie zakończymy z pozytywnym oczywiście efektem - mówi Krzystek.



W 2022 roku Miasto zawarło umowę z firmą zewnętrzną na poszukiwanie sponsora tytularnego dla stadionu miejskiego im. Floriana Krygiera. Do dziś nie została ona zrealizowana.