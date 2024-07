Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Pamiątki - pod takim hasłem w Kołobrzegu trwa Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego, zmarłego w 2012 roku legendarnego barda opozycji w czasach PRL.

Wydarzenie już po raz szósty ma podtrzymywać pamięć o dorobku jednego z najwybitniejszych polskich pieśniarzy XX i XXI wieku. Tradycyjnie najważniejszym punktem przeglądu jest konkurs na interpretację utworów Gintrowskiego.



Uczestnicy, głównie młodzi wokaliści z całej Polski mówią, że jego twórczość pomimo upływu lat jest ponadczasowa.



- Teksty i muzyka są ponadczasowe. Chciałem nadać spojrzenie mojego pokolenia. To mocne utwory i przesłanie, które niosą jest wartościowe i mimo tego, że odnosi się do dawnych czasów, to i teraz jest na czasie - ocenił.



W sobotę o godz. 18 poznamy wyniki konkursu, natomiast godzinę wcześniej w Regionalnym Centrum Kultury odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego poświęconego Przemysławowi Gintrowskiemu, na który zaprasza Michał Kaczmarczyk, rzecznik "Pamiątek".



- Jest tam dużo materiałów, które warto zobaczyć. Jeżeli ktoś jest fanatykiem tej twórczości, to jest to pozycja obowiązkowa - podkreślił.



Wielką popularność Gintrowskiemu przyniosła współpraca z Jackiem Kaczmarskim i Zbigniewem Łapińskim, a w tym roku mija 45 lat od powstania ich pierwszego wspólnego programu "Mury".