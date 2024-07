Mięciutki, puszysty, wędzony. Śledziowe świętowanie w Niechorzu [ZDJĘCIA]

Wędzony, w śmietanie a może z cytryną i cebulką? Rozpoczęło się coroczne Święto Śledzia w Niechorzu.

Odwiedzający Bałtyk i gminę Rewal mogą spróbować w sobotę wielu nadmorskich przysmaków i wypoczywać w rytmie szant.To łosoś wędzony na gorąco, mięciutki, puszysty, delikatny. Bardzo dobra. To był zdaje się wędzony śledzik. Bardzo smaczna rybka, bardzo smaczna. Mamy śledzia i śledzia w śmietanie. Śledzia wędzonego. Jestem rybaczką, mam jednostkę NIE-4 w Niechorzu i pracujemy, łowimy ryby, przerabiamy i sprzedajemy. Chyba od zawsze sprzedawał się łosoś oraz z tych takich bardziej tłustych, to chyba halibut. Więc tak naprawdę każda jedna jest pyszna. Zapraszamy serdecznie - to głosy zarówno smakujących, jak i samych właścicieli stoisk.Będzie też można spróbować paprykarza przygotowanego przez Roberta Bochenkę z Radia Szczecin.