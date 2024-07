Gryfiki mają wrogów. Kolejna dewastacja [ZDJĘCIA]

Na konserwację czeka jeden z Gryfików brutalnie wyrwany z chodnika w Centrum Stargardu przy ulicy Wyszyńskiego.

To kolejna dewastacja od jesieni ubiegłego roku, kiedy otwarto stargardzki szlak historyczny. Zdobi go łącznie szesnaście figurek, ustawionych w miejscach nawiązujących do ważnych dziejów miasta.Oprócz prób wyrywania z podłoża Gryfiki są także malowane farbą. Odnotowano również uszkodzenia kodów QR przy figurkach, odsyłających internautów na dedykowany Gryfikom portal.Joanna Fijałkowska ze stargardzkiego muzeum podkreśla, że zniszczono figurkę, która nawiązuje do powojennych dziejów miasta.- Gryfik "Repatriant" stojący przy ul. Wyszyńskiego już drugi raz padł ofiarą wandalizmu. Jest nam bardzo przykro z tego powodu. Została po nim tylko walizka... Na szczęście Gryfik jest bezpieczny i niedługo wróci na swoje miejsce - zapowiedziała.Piotr Styczewski z Urzędu Miasta przyznaje, że dzięki szybkiej reakcji mundurowych udało się ocalić figurkę.- Straż Miejska dostarczyła go w całości do Urzędu Miejskiego i w tej chwili bezpiecznie spoczywa na jednym ze stołów. Z tego, co wiem policja ma materiał dowodowy i pracuje nad tym, żeby sprawca - czy sprawcy - zostali ustaleni - powiedział.Miasto zapewnia, że aktywność wandali nie przeszkodzi w planowanej rozbudowie Gryfikowego Szlaku.