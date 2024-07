Stargard musi przyzwyczaić się do remontów. Nie ma alternatywy [ZDJĘCIA]

Rozpoczęta w Stargardzie przebudowa dróg miejskich oraz powiatowych utrudnia życie zarówno kierowcom jak i samym mieszkańcom.

Zamknięte pozostają nadal niektóre odcinki ulic Kochanowskiego oraz Chrobrego, a także Bogusława IV, Pogodnej i Bocznej.Jak informuje Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego, po kilkudniowym zamknięciu można już jednak ul. Pogodną przejechać.- Kierowcy mogą napotykać na pewne utrudnienia związane z budową drogi na skrzyżowaniach przylegających do głównej ulicy. Dzięki wakacjom i dzięki temu, ze ruch jest mniejszy te utrudnienia są zdecydowanie zminimalizowane - ocenił.Drogi na osiedlu Letnim mają być gotowe do końca roku. Natomiast kierowcy i dostawcy spoza Stargardu skarżą się na ich zdaniem nieczytelne oznakowanie zamkniętej ulicy Chrobrego.- To, co się dzieje wprowadza dużo zamieszania i utrudnień. - Dlatego pieszo poszedłem zobaczyć jak będę mógł dojechać do klienta. Niestety, nie ma możliwości dojazdu, za chwilę towar będę musiał nosić - mówili kierowcy.Przebudowa dróg na Starówce potrwa do jesieni przyszłego roku. Powiat obiecuje z kolei otwarcie Kochanowskiego po przebudowie w listopadzie tego roku.