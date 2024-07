Przekop Mierzei Wiślanej. Śledztwo prokuratury w sprawie byłego ministra

Marek Gróbarczyk. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Prokuratura Regionalna w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez byłego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka.

Sprawa dotyczy przekopu Mierzei Wiślanej. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli opublikowanego w listopadzie wynikało, że wartość programu pierwotnie wynosiła 880 mln złotych a do dnia zakończenia kontroli wzrosła do blisko dwóch miliardów.



Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak uznał, że ze względu na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków, brak jest podstaw do odmowy wszczęcia śledztwa. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, minister nie określił zakresu finansowego inwestycji a dodatkowo nie informował Rady Ministrów, że jej wartość wzrośnie o blisko 120 procent, tym samym utraciła uzasadnienie ekonomiczne.



Śledztwo, z uwagi na łączność przedmiotową, będzie analizowane w jednym postępowaniu ze śledztwem dotyczącym przekroczenia uprawnień przez byłego dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.