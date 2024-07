Po paszport do urzędu w sobotę

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim trwa "Sobota paszportowa". Do godziny 15 można złożyć wniosek o nowy dokument - nie trzeba rezerwować wizyty przez Internet.

Jak mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, można po prostu przyjść i załatwić sprawę na miejscu.



- To jest coś, co staramy się robić co drugą, trzecią sobotę po to, żeby pomóc naszym mieszkańcom, żeby mogli bez kolejek odebrać czy złożyć wnioski o paszporty - powiedział Rudawski.



Składając wniosek, trzeba mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, a także kolorową fotografię i dowód opłaty, którą można załatwić w kasie urzędu. Za paszport trzeba zapłacić 140 złotych.