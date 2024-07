Bazar Smakoszy pomaga Adasiowi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kolejna szansa, by wspomóc chorego Adasia. Na szczecińskim Bazarku Smakoszy trwa akcja charytatywna dla Adasia Orlika.

Chłopiec choruje na rzadką genetyczną chorobę - dystrofię mięśniową Duchenne'a. Na bazarze można kupić serniki, babki drożdżowe czy owocowe placki, ale nie tylko - pieniądze trafią na wsparcie chłopca.- Skrzyknęliśmy wszystkich wolontariuszy i wolontariusze pomagają. Mamy przepyszne ciasta. Wszystko jest przez wolontariuszy z dobrego serca - podkreśla jedna z organizatorek.Ja zakupiłam serniczek i drożdżowe. Wspieram takie akcje. Znalazłam się zupełnie przypadkowo w tym miejscu. Biegnąc do góry, po zakupy, wróciłam po ciasto - mówi odwiedzająca bazar.Bardzo apetycznie, przecież widać wszystko inaczej. Wzięli, podeszli. Mamy rękodzieła, świeczki. Jeśli ktoś nie chce koniecznie czegoś do zjedzenia, to znajdzie też inne rzeczy, które może zakupić i przy tym wesprzeć Adasia - mówi kolejna osoba.Za tydzień nad jeziorem Miedwie odbędzie się Piknik dla Adasia. Będzie okazja do obejrzenia zabytkowych motocykli i aut, będą też animacje dla dzieci.By dać szansę swojemu dziecku rodzice Adasia zorganizowali zbiórkę na ten cel w internecie. Trwa ona na portalu siepomaga.pl.