A z czym kanapki na plażę? To bierz, tego nie bierz... Macie własne pomysły?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Typowy posiłek w upalny dzień na plaży - czyli kanapka z żółtym serem - może przynieść więcej szkody niż pożytku - przypominają specjaliści w dziedzinie żywienia.

Pod wpływem wysokich temperatur w serach czy wędlinach szybciej namnażają się bakterie, które mogą doprowadzić do zatruć i problemów żołądkowych.



Dr Alicja Ponder z Instytutu Nauk o Żywieniu SGGW radzi, co najlepiej sprawdzi się w kanapce na plaży.



- Lepiej nie wkładać do takiej kanapki mięsa. Mięso może się szybko zepsuć; tak samo - sery. Szybko może się tam coś w wysokiej temperaturze rozwinąć i ser się po prostu rozpuści. Więc: kanapka z humusem, z dużą ilością warzyw... - zaordynowała.



Kanapki najlepiej zapakować w folię aluminiową czy torbę śniadaniową, a następnie w torbę termiczną.