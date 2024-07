Jest przetarg na kolejny odcinek Trasy Północnej

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest przetarg na budowę trzeciego etapu Trasy Północnej w Szczecinie. Zostanie ona połączona z obwodnicą Polic.

Wybudowane zostaną także drogi do obsługi terenów inwestycyjnych. Trasa, która będzie doprowadzona do Szosy Polskiej i Polickiej, ma mieć dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi z pozostawioną rezerwą pod ewentualną budowę torowiska tramwajowego w przyszłości.



Miasto pozyskało na realizację tej inwestycji dofinansowanie. To prawie 250 mln zł w ramach programu Polski Ład.