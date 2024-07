Stargardzcy kierowcy znowu muszą inaczej jeździć

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Zamknięty od kilku tygodni wiadukt nad ulicą Bogusława w Stargardzie wieczorem będzie już przejezdny. Zamknięcie kolejnego- tym razem nad ulicą Pierwszej Brygady- zaplanowano jutro od rana.

Grupa Trakcja rozpoczyna tym samym nową fazę przebudowy stargardzkiej stacji. Ta część modernizacji linii Poznań- Szczecin Dąbie jest spóźniona blisko cztery lata. Zbigniew Sowa, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przypomina, że nowa organizacja ruchu obowiązywać będzie od wtorku.



- W godzinach wieczornych ma być otwarty wiadukt przy ulicy Bogusława IV dla pojazdów, ale nie będzie możliwości przejścia dla pieszych - mówi Sowa.



Otwarte pozostaną wiadukty nad ulicą Wyszyńskiego i Składową. Natomiast piesi nie przejdą również pod zamkniętym wiaduktem nad ulicą Pierwszej Brygady. Wynika to z harmonogramu prac ekip budowlanych.



- Wykonawcy planują zamknąć ten wiadukt, zburzyć go i zrobić na nowo. Mamy czynne w tej chwili jedno przejście przy centrum przesiadkowym, drugie mamy na ulicy Wyszyńskiego dla pieszych. Na pewno będą większe utrudnienia niż poprzednio - dodaje Sowa.



Remont wiaduktu nad ulicą Pierwszej Brygady potrwa do listopada. Nowe tory i perony dworca w Stargardzie, razem ze wszystkimi czterema wiaduktami, mają być gotowe w połowie przyszłego roku.