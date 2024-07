Wyciek chemikaliów w dawnym ZNTK. Jest śledztwo prokuratury

Likwidacji kolejnego składowiska chemikaliów - w budynku dawnego ZNTK - domagają się mieszkańcy i przedsiębiorcy w Stargardzie. W magazynie doszło do wycieku.

Jego skutki usuwały specjalistyczne jednostki Straży Pożarnej. Zdzisław Rygiel, Sekretarz Miasta szacuje, że sama utylizacja tych odpadów wyniosłaby ok. 7 milionów złotych.- Czekamy na ustalenie, kto jest właścicielem tych odpadów. Musi być jakiś podmiot, który za to odpowiada żebyśmy mogli ewentualnie podjąć jakiekolwiek działania - do prywatnego obiektu ktoś wwóz kilkaset pojemników z niewiadomego pochodzenia substancją i po prostu je tam złożył - powiedział.W magazynie składowanych jest prawie 100 pojemników. Sekretarz Miasta podkreśla, że samorząd nie jest w stanie sam udźwignąć kosztów ich utylizacji.- Ten obiekt jeszcze do niedawna był zabezpieczony, tylko w jakichś dziwnych okolicznościach nagle tam zostały powybijane szyby... Komuś po prostu zależy na tym, żeby ten obiekt jak najszybciej został oczyszczony z tych pojemników. Nie na jego koszt, oczywiście - dodał.Śledztwo w sprawie wycieku wszczęła prokuratura. Swoje postępowanie prowadzi też Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska. Samorząd Stargardu, za milion złotych, likwiduje nieco mniejszy skład chemikaliów w opuszczonych magazynach przy ulicy Na Grobli.