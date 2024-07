Do końca lipca mamy poznać nowego prezesa PŻM

Blisko miliard strat po dwóch dobrych latach spółki - tak wygląda sytuacja finansowa Polskiej Żeglugi Morskiej.

Rzecznik PŻM Krzysztof Gogol podkreśla, że sytuacja finansowa spółki zależy w dużej mierze od międzynarodowych rynków frachtowych, które w zeszłym roku okazały się niekorzystne.- Duża część strat za ubiegły rok to są straty księgowe, czyli wynikające nie z bieżącej działalności, ale z konieczności corocznego przeszacowania wartości majątku. Przy słabym rynku ceny statków spadają, co trzeba wpisać w księgi jako straty - tłumaczył Gogol.Jako jedną z przyczyn znacznego pogorszenia wyników spółki wskazuje dodatkowo kumulację remontów klasowych, które ze względu na odnowienie klasyfikacji statków nie mogą być przesunięte. Co nie zmienia faktu, że sytuacja w PŻM wymaga zmian personalnych.- Rada Pracownicza podjęła już czynności naprawcze i kilka miesięcy temu odwołała Dyrektora Naczelnego. Obecnie trwa konkurs dotyczący wyboru nowego szefa firmy. Powinno się to stać do końca lipca - zapowiedział.PŻM jako największy polski armator łącznie przewozi rocznie około 16 mln ton ładunków i zarządza 56 statkami.