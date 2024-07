Miliardowe straty w PŻM... Będą zmiany na stanowiskach kierowniczych

Blisko miliard złotych na minusie, to obraz sytuacji finansowej Polskiej Żeglugi Morskiej. W czwartek wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka opublikował dane budżetowe spółki.

Jego zdaniem winę za jej problemy ponoszą jego poprzednicy z Prawa i Sprawiedliwości.Arkadiusz Marchewka informuje, że straty dotyczyły głównie dochodów związanych z działalnością podstawową przedsiębiorstwa: - Wyłania się obraz katastrofalnych decyzji rządu PiS, dlatego że ta strata wyniosła prawie miliard złotych w jednym roku...Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej w rządzie Mateusza Morawieckiego oskarża Marchewkę, że działa na niekorzyść spółki, publikując jej dane finansowe.- Jestem przerażony zachowaniem ministra, który wręcz napluł na PŻM. Proszę sobie wyobrazić, jakie będą trudne negocjacje bankowe, bo przecież statki buduje się za kredyt, nie buduje się ich z własnych pieniędzy - przekonuje Gróbarczyk.Rzecznik PŻM Krzysztof Gogol podkreśla natomiast, że sytuacja finansowa spółki zależy w dużej mierze także od międzynarodowych rynków frachtowych: - Skumulowały nam się remonty, których po prostu nie można przesunąć w czasie... każdy remont to nie tylko koszty związane z pracami, ale także konieczność odstawienia statku nawet na miesiąc. W takim momencie po prostu statek nie zarabia.Sytuacja w PŻM wymaga zmian personalnych - dodaj Gogol: - Rada Pracownicza podjęła już czynności naprawcze i kilka miesięcy temu odwołała Dyrektora Naczelnego. Obecnie trwa konkurs dotyczący wyboru nowego szefa firmy. Powinno się to stać do końca lipca - zapowiedział.PŻM jako największy polski armator łącznie przewozi rocznie około 16 mln ton ładunków i zarządza 56 statkami.