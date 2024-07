Sunrise Festival i szczeciński wkład w "afterek"

Szczecin ma mocną reprezentację podczas 20. edycji Sunrise Festival w Kołobrzegu.

Jeśli weźmiemy pod uwagę także skład tegorocznego "after party", to aż sześciu DJ-ów z naszego miasta ma okazję prezentować się w tym roku w Kołobrzegu.Wszystkich zainteresowanych wymienia DJ MIQRO nazywany ojcem chrzestnym "after party" podczas Sunrise Festival, a także autor audycji "Miqrokosmos" w Radiu Szczecin.- Jeśli chodzi o skład "after party" to wymienimy od najstarszego: Mr. Jazzek, Maiqel, Milkwish, Mazzè i ja... A w piątek na Scenie Black: DJ Cherry z projektu Bass Planet... - wymieniał. - Wydaje mi się, że to jest niesamowity wynik, bo żadne miasto z Polski nie ma tylu DJ-ów w jednym roku. Możemy być z tego dumni - ocenił."After party" rozpocznie się w niedzielę o godz. 10, a potrwa do godz. 18.