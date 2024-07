Ten filmik znad morza bije rekordy popularności [WIDEO]

Ten filmik z plaży pod Mielnem bije rekordy popularności w Internecie.

Niedziela, Gąski, brzeg morza i samochód osobowy zakopany na brzegu, tył auta obmywają fale. Mężczyzna w kąpielówkach, prawdopodobnie kierowca stoi przy aucie, a wokół niego tłum gapiów - ktoś to nagrał i opublikował w sieci.1,5 miliona osób osób obejrzało to na Tik Toku, kilka tysięcy skomentowało. "Ładne samochody morze wyrzuca. Ja trafiałem tylko na muszle.", "Tam nie wolno myć samochodów", "Musiało być gorąco, że nawet audi chciało się schodzić" - to tylko niektóre z tekstów internautów.Jak się okazało - auto miało posłużyć do wyciągnięcia z wody skutera. To się udało. Jednak samochód ugrzązł na brzegu. Ostatecznie auto wyciągnęła koparka.Autorka filmu pod nickiem "Mila" potwierdziła nam, że zdarzenia miało miejsce wczoraj wieczorem około 20:00. Jak dodała, nie spodziewała się, że filmik stanie się takim viralem i w niezwykle krótkim czasie zdobędzie zawrotną popularność.Koszalińska policja podaje, że w piątek w Łazach doszło do podobnej sytuacji - auto, które wodowało skuter i miało na to uprawnienia - zakopało się na brzegu w piasku. Wówczas pomógł WOPR.