Imponująca Varsovia przy świnoujskim nabrzeżu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Polferies

Jest nowy, wielki i robi równie wielkie wrażenie na spacerujących świnoujskim wybrzeżem - mowa o promie Varsovia, który wszedł ostatnio w skład floty promów pasażerskich firmy Polferies.

W Świnoujściu widok dużych promów pasażerskich nie jest nowością, a jednak pojawienie się Varsovii przy nabrzeżu wzbudza poruszenie.



- Jestem w szoku, że taki wielki. I dużo pięter ma, olbrzym wielkości bloku. Takim statkiem wypłynęłabym w rejs - przyznała jedna z turystek.



Prom ma 216 metrów długości, ale to nie jedyne imponujące parametry.



- To największy porom z najdłuższą linią ładunkową jaki kiedykolwiek operował we flocie Polferies. Jego wymiary: długość - ponad 216 metrów, szerokość - ponad 28 metrów, długość linii ładunkowej: niespełna cztery kilometry - wylicza Jolanta Kowalska, rzecznik prasowy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A.



Jednostkę można podziwiać przy nabrzeżu portu jachtowego do 27 lipca. Tego dnia Varsovia dołączy do floty Polferies płynąc o godz. 12.30 w pierwszy rejs do Ystad.