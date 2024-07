Ministerstwo zaproponowało lokalizacje lasów społecznych. Wśród nich Szczecin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje czternaście lokalizacji, gdzie mogą powstać lasy społeczne. To tereny wokół dużych miast, takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań czy Szczecin.

Propozycja resortu to punkt wyjścia do dyskusji nad konkretnymi mapami tych lasów. Nad wyznaczeniem dokładnych obszarów będą pracowały lokalne zespoły.



Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że to kolejny krok w procesie zwiększenia ochrony lasów w Polsce. Przypomniała, że w styczniu tego roku podpisała moratorium, na mocy którego blisko 100 tysięcy hektarów lasów cennych przyrodniczo objęto większą ochroną.



- Są to lasy uzdrowiskowe, cenne obszary pod kątem przyrodniczym, w których dziś przyroda dostaje nieco więcej miejsca, by odbudowywać bioróżnorodność - wskazała.



Propozycja lokalizacji lasów państwowych bazuje na wskazaniach organizacji społecznych. Szefowa resortu klimatu podkreśliła, że koncepcja będzie teraz szeroko dyskutowana.



Dokładne mapy lasów społecznych będą omawiane w lokalnych zespołach z udziałem mieszkańców, samorządowców, przedstawicieli Lasów Państwowych, przemysłu drzewnego oraz organizacji pozarządowych.



Minister Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że w konsultacjach wezmą udział osoby reprezentujące około 150 organizacji.



- Będą dyskutować o każdym konkretnym metrze kwadratowym, na którym znajduje się ważny, z punktu widzenia społecznego, obszar lasów - zapowiedziała.



Prace nad nową formą ochrony lasów mają zakończyć się 31 października - przekazał wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.



Wyjaśnił, że lasy społeczne mają służyć mieszkańcom.



- Lasy, w których będzie można zbierać grzyby, w których będzie można chodzić i zbierać jagody, jeździć na rowerze. Lasy, które mają przetrwać, lasy, które mają być z nami. Lasy, w których nie ma być prowadzonych intensywnych wycinek, bo o to walczyli mieszkańcy - zaznaczył.



Ministerstwo proponuje stworzenie takiego lasu także w Szczecinie. Jak ustaliło Radio Szczecin, nie wiadomo jeszcze czy będzie to Puszcza Bukowa.



Docelowo, w perspektywie kilku lat, koalicja rządowa chce wyłączyć 20 procent powierzchni lasów spod wycinki.