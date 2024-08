Areszt dla kierowcy Seata, przez którego doszło do zderzenia radiowozu z autobusem.

Do wypadku doszło w miniony piątek na ulicy Batalionów Chłopskich w Szczecinie. Kierujący nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed policją. W czasie pościgu doszło do poważnego wypadku. Jadący na sygnale radiowóz wjechał w autobus komunikacji miejskiej. W wypadku rannych zostało 11 osób, w tym dwoje policjantów.Kierowca Seata został zatrzymany kilka dni później. Teraz został aresztowany na trzy miesiące.