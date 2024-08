Czekaliśmy na to 4 lata. "Kapitan Głowacki" zacumował przy Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Żaglowiec "Kapitan Głowacki" w regatach The Tall Ship Races 2024, po prawie 4-letnim remoncie. W Szczecinie witali go mieszkańcy oraz turyści.

- Jesteśmy zaskoczone, że jeszcze udało się nam zobaczyć jak przypływa. - Mamy przed sobą bardzo piękną jednostkę, dwumasztową. Obwieszona na wszystkich masztach ludźmi, którzy się pokazują, grają muzykę i ogólnie doskonale się bawią. W Warszawie czegoś takiego nie znajdę, a tutaj przyjemnie popatrzyć sobie. Głównie pokazać młodemu, jak to wszystko wygląda. - Podoba mi się ten stateczek, jest wielki, nawet nie pamiętam jak się nazywa. - Jestem z Białej Podlaskiej, więc trudno powiedzieć, bo widzę to pierwszy raz. - Na mnie wszystko robi wrażenie - mówią turyści.



Podczas rejsu "Kapitan Głowacki" płynął z żaglem pod wiatr - mówi Michał Bielski, kapitan jednostki.



- Pobiliśmy kilka rekordów prędkości tego statku. 13,5 węzła, maksymalna prędkość chwilowa, a przelot w trakcie czterogodzinnej wachty 45 mil - mówi Bielski.



„Kapitan Głowacki” został zbudowany w 1951 roku dla Państwowego Centrum Wychowania Morskiego na bazie kadłuba niemieckiego kutra rybackiego.



Regaty The Tall Ship Races potrwają do poniedziałku.